Кремль не комментирует слухи о назначении Суровикина новым главкомом ВКС
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Виктор Бондарев.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Суровикин сменит на посту Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует слухи о возможном назначении командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина новым главкомом Воздушно-космических сил РФ. "Мы не анонсируем кадровые решения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать такие сообщения СМИ.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Суровикин возглавит ВКС России в октябре, сменив Виктора Бондарева, который уходит в Совет Федерации. Источник ТАСС в комитете Совфеда по регламенту заявил, что сообщения об избрании Бондарева председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности преждевременны, так как тот еще не стал сенатором.
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21.09.2017
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