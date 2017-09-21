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Войска ЗВО после "Запада-2017" возвращаются в пункты постоянной дислокации

22.09.2017 РИА Новости 293 0
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Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации
Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Войска Западного военного округа, задействованные в учении "Запад-2017" на территории Белоруссии, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Соединения и воинские части ЗВО, задействованные в совместном стратегическом учении "Запад-2107" и находившиеся в этот период на территории Республики Беларусь, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД). Военнослужащие округа успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами и приступили к совершению маршей к местам ППД", - сказал он.

Отмечается, что танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения ЗВО, находившиеся в Белоруссии в период учения, совершили марши и приступили к погрузке на железнодорожные платформы. Самолеты и вертолеты, задействованные на учении, уже вернулись на аэродромы постоянного базирования.
21.09.2017
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Белоруссия
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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