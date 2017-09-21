ВМС Филиппин пока не определились с выбором комплекта вооружения для новых фрегатов



Проектное изображение заказанного ВМС Филиппин "легкого" фрегата южнокорейской корпорации Hyundai Heavy Industries.

Источник: Hyundai Heavy Industries Проектное изображение заказанного ВМС Филиппин "легкого" фрегата южнокорейской корпорации Hyundai Heavy Industries.Источник: Hyundai Heavy Industries

ЦАМТО, 21 сентября. По заявлению представителя командования ВМС Филиппин, обсуждение вариантов оснащения вооружением и различным оборудованием новых фрегатов УРО, которые должны быть построены для филиппинского флота, продолжается.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на вице-адмирала Рональда Джозефа Меркадо (Ronald Joseph S.Mercado), в настоящее время проект поставки фрегатов находится на этапе планирования, продолжается обсуждение вопросов оснащения их оборудованием и ключевыми системами, в том числе вооружением. После согласования данных вопросов планируется приступить к строительству кораблей.

Как сообщал ЦАМТО, церемония подписания Министерством национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) контракта на постройку двух 2600-тонных фрегатов УРО для ВМС страны состоялась 24 октября 2016 года.

Стоимость поставки не раскрывается, однако, согласно направленному в сентябре 2016 года филиппинским правительством уведомлению HHI о присуждении победы в тендере, стоимость заказа составляет 15,74 млрд. филип. песо (336,9 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов. Как планируется, передача фрегатов заказчику начнется в 2020 году.