Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Беспрецедентное число военных самолетов США и западных стран было задействовано в разведывательных полетах у границ России на Балтике

22.09.2017 Интерфакс-АВН 143 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители НАТО "Baltic Air Policing"
Истребители, участвующие в миссии НАТО "Baltic Air Policing" ("Балтийская воздушная полиция").
Источник: © REUTERS, Ints Kalnins

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 11 военных самолетов США и других западных стран за минувшие сутки провели разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, в разведывательной операции, осуществленной на фоне последнего дня стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", были задействованы военные самолеты США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции и командования НАТО.

Так, в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным BLOWN88, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял радиоэлектронную разведку вблизи границ Ленинградкой и Псковской областей, на территории которых проходили учения "Запад-2017".

Приблизительно в 40 км от побережья Калининградской области, встав в круг, курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС Германии Р-3С Orion с бортовым номером 60+06 .

Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon с позывными 168762 и 168440, вылетевшие соответственно с авиабаз в Шяуляе (Литва) и Ольборге (Дания), вели разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области. Там же был зафиксирован полет датского разведывательного самолета CL60 и шведского разведчика Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623.

Кроме того, в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области разведку вел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО AWACS с бортовым номером LX-N90444.

Самолет британских Королевский ВВС Sentinel с бортовым номером ZJ664, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон, осуществлял разведывательный полет вблизи побережья Калининградской области и у ее южных сухопутных границ, находясь в воздушном пространстве Польши. Еще один британский стратегический разведывательный самолет RC-135W также в среду провел разведку вблизи Калининградской области.

В проведении полетов был задействован и самолет частной американской компании Dynamic Avlease Inc., оказывающей услуги армии США в сфере проведения воздушной разведки. Двухмоторный турбовинтовой Beechcraft Super King Air 200T, поднявшийся из Шяуляя, в течение длительного времени летал в 15-20 км от Ленинградской области на высоте 3 тыс. метров, курсируя от Финского залива до Чудского озера.

По неподтвержденным данным, в среду в регионе Балтики также осуществил полет высотный разведывательный самолет ВВС США U-2S, который временно размещен на авиабазе Фэрфорд в Англии.

По имеющимся сведениям, с начала учений "Запад-2017" 14 сентября американские и западные военные самолеты совершили, по меньшей мере, 44 разведывательных полета вблизи российских и белорусских границ.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Дания
Литва
Польша
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
Lockheed U-2
P-8 Poseidon
Компании
Beechcraft
Проекты
NATO
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.09 10:33
  • 68
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 22.09 10:25
  • 850
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.09 10:17
  • 4
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 22.09 10:09
  • 1
Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта
  • 22.09 09:55
  • 13
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 22.09 09:49
  • 5408
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.09 09:42
  • 1050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.09 09:40
  • 3
В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России
  • 22.09 09:08
  • 1
Прибалтам надо сказать «НЕТ» НАТО!
  • 22.09 07:47
  • 8
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 22.09 06:50
  • 31
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 22.09 04:38
  • 2
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 22.09 03:57
  • 1
Владимир Буковский: у России пока нет конкурентов в экранопланостроении
  • 21.09 23:27
  • 9
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 23:17
  • 7
Триллион на триаду
другие обсуждаемые темы