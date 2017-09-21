Беспрецедентное число военных самолетов США и западных стран было задействовано в разведывательных полетах у границ России на Балтике
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Истребители, участвующие в миссии НАТО "Baltic Air Policing" ("Балтийская воздушная полиция").
Источник: © REUTERS, Ints Kalnins
Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 11 военных самолетов США и других западных стран за минувшие сутки провели разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их сведениям, в разведывательной операции, осуществленной на фоне последнего дня стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", были задействованы военные самолеты США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции и командования НАТО.
Так, в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным BLOWN88, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял радиоэлектронную разведку вблизи границ Ленинградкой и Псковской областей, на территории которых проходили учения "Запад-2017".
Приблизительно в 40 км от побережья Калининградской области, встав в круг, курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС Германии Р-3С Orion с бортовым номером 60+06 .
Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon с позывными 168762 и 168440, вылетевшие соответственно с авиабаз в Шяуляе (Литва) и Ольборге (Дания), вели разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области. Там же был зафиксирован полет датского разведывательного самолета CL60 и шведского разведчика Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623.
Кроме того, в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области разведку вел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО AWACS с бортовым номером LX-N90444.
Самолет британских Королевский ВВС Sentinel с бортовым номером ZJ664, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон, осуществлял разведывательный полет вблизи побережья Калининградской области и у ее южных сухопутных границ, находясь в воздушном пространстве Польши. Еще один британский стратегический разведывательный самолет RC-135W также в среду провел разведку вблизи Калининградской области.
В проведении полетов был задействован и самолет частной американской компании Dynamic Avlease Inc., оказывающей услуги армии США в сфере проведения воздушной разведки. Двухмоторный турбовинтовой Beechcraft Super King Air 200T, поднявшийся из Шяуляя, в течение длительного времени летал в 15-20 км от Ленинградской области на высоте 3 тыс. метров, курсируя от Финского залива до Чудского озера.
По неподтвержденным данным, в среду в регионе Балтики также осуществил полет высотный разведывательный самолет ВВС США U-2S, который временно размещен на авиабазе Фэрфорд в Англии.
По имеющимся сведениям, с начала учений "Запад-2017" 14 сентября американские и западные военные самолеты совершили, по меньшей мере, 44 разведывательных полета вблизи российских и белорусских границ.
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21.09.2017
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