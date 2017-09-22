Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
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Ракета-носитель "Зенит" на космодроме "Байконур".
Источник: РИА Новости
Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не станет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит", которые предполагается использовать в программе "Морской старт".
Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, украинское предприятие вынуждено будет изготавливать для "Морского старта" ракеты при отсутствии ряда ключевых компонентов российского производства, доукомплектование ракет будет производиться уже в США.
"Если пуски Зенита с "Морского старта" возобновятся, то изготавливаемые в России система управления и двигатель первой ступени будут поставляться, минуя Украину, прямиком в США, досборка ракеты и ее испытания будут осуществляться в Лонг-Биче", - сказал источник.
Кроме того, аналогичным образом может быть изготовлена ракета-носитель "Зенит" для запуска космического аппарата "Лыбидь".
"Ракета может быть доукомплектована российской системой управления и двигателем первой ступени уже на Байконуре", - сказал источник.
Как сообщалось, S7 планирует до 2023 года запускать с "Морского старта" украинские ракеты-носители (РН) "Зенит".
Ранее госпредприятие "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) сообщило, что возобновляет производство ракеты-носителя (РН) "Зенит" в интересах международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт").
Как отмечалось в сообщении пресс-службы предприятия, 28 апреля "Южмаш" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".
Производство РН "Зенит" на мощностях "Южмаша" было приостановлено в 2014 году в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов Sea Launch и Land Launch.
РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российской ракетно-космической корпорации "Энергия".
Как сообщалось, в 2016 году S7 объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". "Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак", - отмечалось в сообщении.
Лыбидь - планируемый к выводу на орбиту украинский геостационарный телекоммуникационный спутник. Предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины.
Запуск спутника неоднократно переносился в связи с различными проблемами и до сих пор не состоялся. В настоящее время спутник находится в России на хранении в ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва.
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21.09.2017
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АНК
13
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№1
22.09.2017 04:25
"Россия не станет поставлять украинскому "Южмашу" " звучит, как Россия вообще не будет с ним сотрудничать. Оказывается просто досборка не в Днепропетровске, а в Лонг-Бич.
А то я уж подумал, что российская S7 Sea Launch Limited будет на "Зениты" китайское оборудование ставить :)
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Байкал57
347
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№2
22.09.2017 05:48
На Высоком уровне договорились похоже, Вы нам ГТД на фрегаты в Индию, мы Вам в США на "Зенит". Бывший губернатор Днепропетровский с друзьями в США все утряс, как никак почти мильярд зелени на 5 лет.
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Дед
268
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№3
22.09.2017 06:57
Производственной кооперации- кирдык. Разве , что из нереализованного...
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Baltas
630
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№4
22.09.2017 10:17
Цитата, АНК сообщ. №1
Оказывается просто досборка не в Днепропетровске, а в Лонг-Бич.Что сову об пенек, что пеньком об сову, а украинской ракете все равно лететь.
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