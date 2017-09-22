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Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник

22.09.2017 Интерфакс-АВН 863 4
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Ракета-носитель "Зенит"
Ракета-носитель "Зенит" на космодроме "Байконур".
Источник: РИА Новости

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не станет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит", которые предполагается использовать в программе "Морской старт".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, украинское предприятие вынуждено будет изготавливать для "Морского старта" ракеты при отсутствии ряда ключевых компонентов российского производства, доукомплектование ракет будет производиться уже в США.

"Если пуски Зенита с "Морского старта" возобновятся, то изготавливаемые в России система управления и двигатель первой ступени будут поставляться, минуя Украину, прямиком в США, досборка ракеты и ее испытания будут осуществляться в Лонг-Биче", - сказал источник.

Кроме того, аналогичным образом может быть изготовлена ракета-носитель "Зенит" для запуска космического аппарата "Лыбидь".

"Ракета может быть доукомплектована российской системой управления и двигателем первой ступени уже на Байконуре", - сказал источник.

Как сообщалось, S7 планирует до 2023 года запускать с "Морского старта" украинские ракеты-носители (РН) "Зенит".

Ранее госпредприятие "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) сообщило, что возобновляет производство ракеты-носителя (РН) "Зенит" в интересах международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт").

Как отмечалось в сообщении пресс-службы предприятия, 28 апреля "Южмаш" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".

Производство РН "Зенит" на мощностях "Южмаша" было приостановлено в 2014 году в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов Sea Launch и Land Launch.

РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российской ракетно-космической корпорации "Энергия".

Как сообщалось, в 2016 году S7 объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". "Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак", - отмечалось в сообщении.

Лыбидь - планируемый к выводу на орбиту украинский геостационарный телекоммуникационный спутник. Предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины.

Запуск спутника неоднократно переносился в связи с различными проблемами и до сих пор не состоялся. В настоящее время спутник находится в России на хранении в ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Зенит РН
Компании
ИСС Решетнева
КБ "Южное"
Южмаш
Проекты
Байконур
Морской старт

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
АНК
13
№1
22.09.2017 04:25
"Россия не станет поставлять украинскому "Южмашу" " звучит, как Россия вообще не будет с ним сотрудничать. Оказывается просто досборка не в Днепропетровске, а в Лонг-Бич.
А то я уж подумал, что российская S7 Sea Launch Limited будет на "Зениты" китайское оборудование ставить :)
0
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RU
Байкал57
347
№2
22.09.2017 05:48
На Высоком уровне договорились похоже, Вы нам ГТД на фрегаты в Индию, мы Вам в США на "Зенит". Бывший губернатор Днепропетровский с друзьями в США все утряс, как никак почти мильярд зелени на 5 лет.
0
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RU
Дед
268
№3
22.09.2017 06:57
Производственной кооперации- кирдык. Разве , что из нереализованного...
0
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LT
Baltas
630
№4
22.09.2017 10:17
Цитата, АНК сообщ. №1
Оказывается просто досборка не в Днепропетровске, а в Лонг-Бич.
Что сову об пенек, что пеньком об сову, а украинской ракете все равно лететь.
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