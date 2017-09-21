Спущен на воду четвертый патрульный корабль класса "Виана ду Каштелу" для ВМС Португалии



Патрульный корабль океанской зоны (проекта NPO 2000) «Виана ду Каштелу».

Источник: Военный паритет Патрульный корабль океанской зоны (проекта NPO 2000) «Виана ду Каштелу».Источник: Военный паритет

ЦАМТО, 21 сентября. Португальская судостроительная компания West Sea – Estaleiros Navais спустила на воду четвертый патрульный корабль океанской зоны класса "Виана ду Каштелу" (Navio de Patrulha Oceanica – NPO), предназначенный для ВМС Португалии.

Как сообщает Jane's Navy International, корабль, получивший наименование (P363) "Сетубал" (Setubal), является вторым из двух дополнительных кораблей класса "Виана ду Каштелу", заказанных для ВМС Португалии.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии одобрило поставку двух дополнительных кораблей класса "Виана ду Каштелу" в мае 2015 года. Контракт на их строительство был заключен с консорциумом CWSE-NPO (сформирован West Sea – Estaleiros Navais и португальским подразделением Thales – EDISOFT) в июле 2015 года. Стоимость соглашения составила 77 млн. евро (84 млн. долл.).

Спуск на воду третьего корабля класса "Виана ду Каштелу", (P362) "Сайнс", состоялся 3 мая 2017 года. Поставка "Сайнс" и "Сетубал" заказчику запланирована на февраль и июнь 2018 года, соответственно.

В соответствии с контрактом, EDISOFT поставит интегрированную систему управления платформой (IPMS), навигационную систему, интегрированную информационную систему и систему обеспечения посадки вертолетов.

В настоящее время на вооружении ВМС Португалии имеются два патрульных корабля класса "Виана ду Каштелу" (проекта NPO-2000). Контракт на постройку первой партии кораблей был подписан с компанией ENVC (Estaleiros Navais de Viana do Castelo) в октябре 2002 года. Строительство началось в 2003 году. Первоначально предполагалось принять на вооружение не менее четырех кораблей серии. Первые два корабля были спущены на воду в октябре 2005 года. В 2012 году португальские власти на фоне сложной экономической ситуации приняли решение расторгнуть подписанный в мае 2004 года договор на постройку двух дополнительных кораблей. Головной корабль класса "Виана ду Каштелу" (P360) был передан ВМС Португалии в декабре 2010 года и принят на вооружение 30 марта 2011 года. Второй корабль серии, "Фигейра-да-Фош" (P361), был передан флоту в ноябре 2013 года.

Длина патрульного корабля проекта "Виана ду Каштелу" составляет 83,1 м, максимальная ширина – 12,95 м, водоизмещение – 1870 т, максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 42 человека. Вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой ATK Mk.44 "Бушмастер".

Вторая пара кораблей будет отличаться от первой. Они получат электронно-оптическую систему управления огнем Medusa MK4/B группы Leonardo, инерциальную навигационную систему iXblue Quadrans, спасательные шлюпки FRSQ 600 и FRSQ 700, навигационные РЛС FAR-3230 F-диапазона и FAR-3220 I-диапазона компании Furuno Electric. Первая пара кораблей была оснащена электронно-оптическими датчиками Vigy-10 Mk.3 компании Safran, интегрированной системой управления платформой EDISOFT/Rolls-Royce, РЛС Manta-2000 компании "Келвин Хьюз" и информационной системой EDISOFT.

Новые корабли заменят корветы класса "Баптишта де Андраде" (построены в 1974-1975 гг.) и "Жоао Коутиньо" (построены в 1970-1971 гг.).