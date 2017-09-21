Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями

22.09.2017 РИА Новости 90 0
0
Понравилась новость?
 0
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото.
Источник: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей" - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождались истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции в течении 70 минут, а также истребителями F-16 ВВС США в течении 27 минут.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов согласно утвержденному плану.

Как подчеркнули в ведомстве, все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
F-15
F-16
F-18
Gripen NG
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.09 10:33
  • 68
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 22.09 10:25
  • 850
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.09 10:17
  • 4
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 22.09 10:09
  • 1
Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта
  • 22.09 09:55
  • 13
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 22.09 09:49
  • 5408
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.09 09:42
  • 1050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.09 09:40
  • 3
В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России
  • 22.09 09:08
  • 1
Прибалтам надо сказать «НЕТ» НАТО!
  • 22.09 07:47
  • 8
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 22.09 06:50
  • 31
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 22.09 04:38
  • 2
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 22.09 03:57
  • 1
Владимир Буковский: у России пока нет конкурентов в экранопланостроении
  • 21.09 23:27
  • 9
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 23:17
  • 7
Триллион на триаду
другие обсуждаемые темы