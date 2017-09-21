Минобороны РФ: Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден в ближайшую неделю



Ситуация в районе Дейр-эз-Зора.

Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин Ситуация в районе Дейр-эз-Зора.Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

В городе под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дейр-эз-Зор находится на 85% под контролем сирийских войск и будет освобожден полностью в ближайшую неделю. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, в течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии.

"За прошедшую ночь штурмовые отряды генерал Сухела очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата. В Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории. В ближайшую неделю город будет освобожден полностью", - сказал генерал.

При этом, добавил генерал, вместе с сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков ИГ военнослужащие российских Сил специальных операций.