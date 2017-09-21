Корабельная ударная группа Северного флота уничтожила на учениях крылатые ракеты-мишени



Источник: © Виталий Невар/ТАСС Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Все цели были успешно поражены боевыми расчетами артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетного крейсера и эскадренного миноносца

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) уничтожила на учениях шесть крылатых ракет-мишеней. Как сообщили в четверг в пресс-службе СФ, мероприятия проводились в рамках учения разнородных сил СФ в Баренцевом море с участием более 5 тыс. человек военнослужащих, более 20 боевых кораблей и до 10 атомных и дизельных подводных лодок.

"Ударная группа Северного флота (СФ) в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" при поддержке истребительной авиации на учениях отразила массированную воздушную атаку и уничтожила шесть крылатых ракет", - сказали на флоте

Учение проходило в два этапа. На первом стояла задача поразить крылатые ракеты, идущие курсом на корабельную ударную группу, комплексами зенитно-ракетного вооружения при поддержке истребительной авиации. На следующем этапе учения корабельной ударной группе необходимо было поразить огнем корабельной артиллерии крылатые ракеты, идущие курсом на корабль, а также другие воздушные цели.

Все цели были успешно поражены боевыми расчетами артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетного крейсера и эскадренного миноносца.

В ближайшее время разнородные силы СФ, участвующие в зачетном учении разнородных сил в Баренцевом море, приступят к этапу свертывания и переходу в пункты постоянного базирования.