Защитили Союзное государство: военные завершили учения "Запад-2017"



Вертолеты Ми-8 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Вертолеты Ми-8 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

ПОЛИГОН БОРИСОВО (Минская обл.), 20 сен - РИА Новости. Последний день российско-белорусских учений "Запад-2017" показал слаженность военных, которые "защитили Союзное государство" под дождем и в присутствии большого количества иностранных наблюдателей.

Последний день проведения "Запада-2017" стал самым важным не только потому, что объединённые силы вооруженных сил Белоруссии и России должны были "уничтожить противника и восстановить территориальную целостность Союзного государства", но и потому, что этот день был открытым для посещения журналистов и наблюдателей.

Приглашение посетить маневры приняло большое количество иностранных журналистов, наблюдателей со стороны международных организаций и отдельных государств. Польша, Германия, Эстония, Литва, Венесуэла, Украина, Сирия, Япония, Венгрия, Норвегия, Швеция, Канада, США, Финляндия, Великобритания, Армения и другие страны прислали своих представителей.

Подобное пристальное внимание объясняется тем, что учения еще задолго до их начала вызвали настоящую истерию в странах Запада. Многие западные руководители заявляли, что эти не самые масштабные маневры представляют опасность, так как Россия может "забыть" часть военных и техники после проведения учений, а количество заявленных военных (12 тысяч 700 человек) гораздо ниже реального. Однако иностранные представители отказывались комментировать степень прозрачности и открытости проведения маневров. Исключение сделал представитель НАТО, заявив, что он видит открытость и прозрачность "Запад-2017".

Дождь - не помеха

Активная фаза завершающего этапа маневров началась с приездом президента Белоруссии Александра Лукашенко, для которого, по его собственному заявлению, эти маневры "Запад" стали не первыми - он принимал участие в качестве лейтенанта в маневрах "Запад-81".

С приездом белорусского лидера пошел сильный дождь, однако это не помешало военным, а, наоборот, создало эффект реальности происходящих "боевых действий".

Было видно, что действия российских и белорусских военных произвели серьезное впечатление на журналистов и наблюдателей. Это, действительно, было очень эффектным и красочным шоу. Военнослужащие задействовали все виды техники для борьбы с условным противником - гаубицы, реактивные системы залпового огня, авиацию, танки и многое другое. И, наконец, "противник" был разгромлен. "Войска восстановили территориальную целостность Союзного государства, закрепившись на достигнутом рубеже", - объявил диктор по громкой связи.

Даже украинский наблюдатель отметил зрелищность и слаженность работы российских и белорусских военнослужащих. "Было эффектно. Зрелищно. Техника новая, хорошая, видна слаженность подразделений", - сказал Игорь Кондюк, добавив, что не хотел бы комментировать степень открытости проведения маневров.

Смартфоном по опасениям

Некоторые наблюдатели, впечатленные ярким зрелищем, записывали его на камеры своих смартфонов. Тревоги и опасения, по всей видимости, сменились восторгом от увиденного яркого шоу, что дает повод думать о том, что некоторые западные политики могут остаться в одиночестве, отстаивая свою позицию, согласно которой эти маневры носят какую-либо угрозу и проходят в атмосфере скрытности.

Кроме того, многих присутствующих удивила стойкость солдат, выстроенных на плацу под проливным дождем и ожидающих награждения от президента Белоруссии. Они дождались своих наград. Лукашенко вручил наиболее отличившимся наградные часы, но и сам не ушел с пустыми руками. Министр обороны Белоруссии преподнес в подарок президенту пистолет ТТ.

Лукашенко произнес речь по итогам учений, отметив символичность маневров на белорусской земле, "где в годы Великой Отечественной войны было небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору". "Мы свято помним и гордимся поколением победителей", - сказал он, объявив о завершении "Запад-2017".