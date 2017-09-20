С космодрома Плесецк проведен успешный испытательный пуск МБР РС-24 "Ярс"



Первый пуск ракеты РС-24 комплекса "Ярс" с полигона Плесецк, 29 мая 2007г.

Источник: ИТАР-ТАСС Первый пуск ракеты РС-24 комплекса "Ярс" с полигона Плесецк, 29 мая 2007г.Источник: ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 20 сентября. С государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения 20 сентября проведен испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений, от Ивановской до Иркутской областей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.