ВМС и Береговая охрана Вьетнама до конца года примут на вооружение три боевых корабля, в том числе два фрегата проекта 11661
|
|
Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.
ЦАМТО, 20 сентября. Военно-морские силы и Береговая охрана Вьетнама до конца года планируют ввести в свой боевой состав три крупных боевых корабля.
По информации Bao Dat Viet, на прошлой неделе в трюме транспортного судна Rolldock Star покинул порт Новороссийск первый из второй заказанной пары сторожевой корабль (фрегат) проекта 11661 "Гепард-3.9". Как ожидается, переход во Вьетнам продлится более месяца. Второй фрегат планируется отправить во Вьетнам в ноябре.
Кроме того, Береговая охрана Вьетнама завершила приемку в Гонолулу (Гавайские острова) патрульного катера (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон" из наличия Береговой охраны США. Катер получил новый ботовой номер CSB 8020 и, как ожидается, отправится во Вьетнам в конце сентября. Морской переход займет несколько недель.
|
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.07.2017 Зеленодольский завод уже ведет строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800
27.03.2017 LIMA 2017: авиационный триумф России
27.03.2017 Россия согласовала контракт со Шри-Ланкой на поставку кораблей "Гепард-3.9"
23.03.2017 Россия обсуждает со Шри-Ланкой поставку патрульных кораблей "Гепард-3.9"
22.03.2017 В ФСВТС опровергли начало поставок С-400 Китаю
22.03.2017 ФСВТ: интерес к российской военно-морской технике вырос благодаря операции в Сирии
01.12.2016 Чили показали русские ледоколы
30.11.2016 "Боевая работа ВМФ усилила интерес инозаказчиков к российским ракетным кораблям и субмаринам"