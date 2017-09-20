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ВМС и Береговая охрана Вьетнама до конца года примут на вооружение три боевых корабля, в том числе два фрегата проекта 11661

21.09.2017 ЦАМТО 233 0
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Gepard
Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.

ЦАМТО, 20 сентября. Военно-морские силы и Береговая охрана Вьетнама до конца года планируют ввести в свой боевой состав три крупных боевых корабля.

По информации Bao Dat Viet, на прошлой неделе в трюме транспортного судна Rolldock Star покинул порт Новороссийск первый из второй заказанной пары сторожевой корабль (фрегат) проекта 11661 "Гепард-3.9". Как ожидается, переход во Вьетнам продлится более месяца. Второй фрегат планируется отправить во Вьетнам в ноябре.

Кроме того, Береговая охрана Вьетнама завершила приемку в Гонолулу (Гавайские острова) патрульного катера (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон" из наличия Береговой охраны США. Катер получил новый ботовой номер CSB 8020 и, как ожидается, отправится во Вьетнам в конце сентября. Морской переход займет несколько недель.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
Гепард 3.9
Проекты
11661 Гепард
Hamilton

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