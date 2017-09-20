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Новый радиолокационный комплекс "Сопка-2" поступил в объединение ВВС и ПВО Восточного военного округа

21.09.2017 ЦАМТО 272 0
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Сопка-2
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник: antonio-d50.livejournal.com

ЦАМТО, 20 сентября. Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) "Сопка-2" поступил в одно из радиолокационных подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае. Новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2018 году.

Основной задачей ТРЛК "Сопка-2" является получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке. Благодаря высокой разрешающей способности радиолокационного комплекса, он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы.

ТРЛК "Сопка-2" оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 м/с и температурах до -40 град. С.

На острове Врангеля для работы радиолокационного подразделения ВВО в 2016 году уже был введен в эксплуатацию ТРЛК "Сопка-2", который на сегодняшний день успешно функционирует, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
20.09.2017
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