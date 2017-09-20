Экипажи МРК ЧФ "Вышний Волочек" и фрегата "Адмирал Григорович" проверили боевые возможности кораблей в море



Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" .

Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" .Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС

ЦАМТО, 20 сентября. В рамках заводских ходовых испытаний новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" и фрегат "Адмирал Григорович" приступили к выполнению задач в полигонах боевой подготовки флота.

В частности, экипажи провели учение по организации противовоздушной обороны, тренировку по связи, отработали совместное маневрирование, организацию охраны кораблей на незащищенном рейде.

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

"Вышний Волочек" – шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.