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Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев проконтролировал организацию проведения зачетного учения разнородных сил Северного флота

21.09.2017 ЦАМТО 176 0
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Петр Великий
Ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 20 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в рамках рабочей поездки на Северный флот проконтролировал организацию проведения планового зачетного учения разнородных сил Северного флота.

Учение проходит в акватории Баренцева моря под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и является итоговым мероприятием боевой подготовки за 2017 год.

Адмирал Владимир Королев совершил перелет на тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", с борта которого лично проконтролировал выполнение силами Северного флота стрельб противокорабельными ракетами по корабельной группировке условного противника. В частности, стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами выполнили тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", два атомных подводных ракетных крейсера "Воронеж" и "Орел". Также, в ходе зачетного учения выполнил стрельбу расчет берегового ракетного комплекса "Бастион", и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" противокорабельной крылатой ракетой "Москит".

Стрельбы выполнены в рамках состязания между флотами на приз Главнокомандующего ВМФ. Результаты выполнения стрельб будут проанализированы. Победители будут определены и названы на подведении итогов боевой подготовки ВМФ за 2017 год.

В зачетном итоговом учении разнородных сил Северного флота принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.09.2017
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Ушаков
Бастион
К-119 Воронеж
Москит
Пётр Великий
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Военные учения
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