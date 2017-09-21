В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЦАМТО, 20 сентября. В Минобороны России приступили к реализации уникального инновационного проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса.
Реализация военным ведомством данного проекта обеспечит разработку наукоемкой продукции военного назначения за счет синергии интеллектуального потенциала органов военного управления, научно-исследовательских организаций и передовых отечественных компаний.Военный технополис будет включать оснащенные передовым компьютерным оборудованием научные лаборатории и испытательные полигоны для моделирования перспективных разработок.
При возведении здания технополиса Минобороны особое внимание будет уделено созданию современных комфортных условий работы и быта сотрудников.
Для обеспечения эффективной научной деятельности все рабочие места в технополисе будут оснащены специальными терминалами с возможностью получения справочной и научной информации как из открытых ресурсов и фондов Национальной и Президентской библиотек, так и из специализированных банков данных Минобороны России.
Создание военным ведомством технополиса позволит сформировать базу инновационных наработок и оригинальных научно-технических заделов для последующего использования отечественными компаниями при создании наукоемкой продукции военного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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20.09.2017
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Воин3D
1201
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№1
21.09.2017 08:54
Молодцы! Такое впечатление, что у нас в стране только Минобороны делом занимается.
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ash
3416
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№2
21.09.2017 10:26
Цитата, Воин3D сообщ. №1Хм... Если вспомнить, что многие НИИ МО разгромили, то ничего удивительного в новости нет. Восстанавливают то, что огульно развалили. Жизнь заставит.
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