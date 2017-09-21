В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса



Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 20 сентября. В Минобороны России приступили к реализации уникального инновационного проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса.

Реализация военным ведомством данного проекта обеспечит разработку наукоемкой продукции военного назначения за счет синергии интеллектуального потенциала органов военного управления, научно-исследовательских организаций и передовых отечественных компаний.Военный технополис будет включать оснащенные передовым компьютерным оборудованием научные лаборатории и испытательные полигоны для моделирования перспективных разработок.

При возведении здания технополиса Минобороны особое внимание будет уделено созданию современных комфортных условий работы и быта сотрудников.

Для обеспечения эффективной научной деятельности все рабочие места в технополисе будут оснащены специальными терминалами с возможностью получения справочной и научной информации как из открытых ресурсов и фондов Национальной и Президентской библиотек, так и из специализированных банков данных Минобороны России.

Создание военным ведомством технополиса позволит сформировать базу инновационных наработок и оригинальных научно-технических заделов для последующего использования отечественными компаниями при создании наукоемкой продукции военного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.