Денис Мантуров: «Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 года вырос на 18,7%»
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Денис Мантуров.
Источник: Минпромторг РФ
Российский экспортный центр (РЭЦ) подвел итоги работы за I полугодие 2017 г. Одним из наиболее значимых показателей среди представленных данных является рост несырьевого неэнергетического экспорта.
«Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 г., по расчетам РЭЦ, составил 57,2 млрд. долл., что на 18,7% больше по сравнению с I полугодием 2016 г, - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
По его словам, положительная динамика экспорта к аналогичному периоду предыдущего года фиксируется четвертый квартал подряд.
«В физическом выражении, несырьевой неэнергетический экспорт тоже продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 6,4%. При этом наиболее значительный рост зафиксирован по продовольствию - 19,4%, драгоценным металлам и камням -15%, текстилю, одежде, обуви - 11,6%, стеклу, керамике, изделиям из камня - 10%. Это наглядно демонстрирует постепенную диверсификацию несырьевого неэнергетического экспорта»», - сказал глава Минпромторга России.
РЭЦ как ключевой институт поддержки экспорта не только ведет системную работу по созданию благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в России, но и осуществляет поддержку конкретных экспортеров. Так, за I полугодие 2017 г. доля участия РЭЦ в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации составила 11%. При этом, существенна доля поддержки РЭЦ в экспорте приоритетных отраслей –в поддержке поставок легковых автомобилей она составила 36%, в экспорте сельскохозяйственной и железнодорожной техники – 50% и 76% соответственно.
Кроме того, стоит отметить активную работу РЭЦ с предприятиями малого и среднего бизнеса – за первые 6 месяцев 2017 г. в структуре запросов, поступающих в группу, более 80% составляют обращения от компаний сектора малых и средних предприятий, при этом 77% всех запросов приходит из регионов России. Более 800 предприятий прошли обучение по программам «Школы экспорта РЭЦ» - уникального образовательного проекта группы.
Одновременно активно развивается проект «Made in Russia», направленный на продвижение бренда и торговой марки - в рамках приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России в 2017 году выделил на эти цели 370 млн. рублей. Основные результаты проекта:
- Разработана и внедрена система добровольной сертификации «Сделано в России» (система маркировки «Made in Russia» официально зарегистрирована в конце мая в Росстандарте)
- В настоящее время в проработке около 30 заявок от экспортеров
- 20 сентября 2017 г. будут выданы первые сертификаты «Made in Russia» 11 производителям, среди которых КАМАЗ, Тролза (производит троллейбусы), ВИСТ Групп (автоматизированные системы управления промышленной безопасностью в горно-транспортном комплексе), Ижевский мотозавод «Аксион» и другие.
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20.09.2017
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