Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны провело испытательный пуск ракеты "Ярс" с Плесецка

21.09.2017 ТАСС 121 0
0
Понравилась новость?
 0
МБР РС-24 "Ярс"
МБР РС-24 "Ярс".
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса, сообщило ведомство

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ провело испытательный пуск МБР РС-24 "Ярс" по полигону на Камчатке, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, сообщили в военном ведомстве.

"На государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты [МБР] РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - сказали в ведомстве.

"Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что целью пуска являлось подтверждение надежности партии ракет данного класса. "Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска", - уточнили в ведомстве.

12 сентября также сообщалось, что Ракетные войска стратегического назначения провели испытательный пуск с космодрома Плесецк МБР РС-24 "Ярс" шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Тогда также экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура. Поставленные цели были достигнуты, задачи выполнены в полном объеме.

МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Данная ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание. В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений от Ивановской до Иркутской областей.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Проекты
Военные учения
ПГРК
Плесецк

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 12:48
  • 4
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
  • 21.09 12:22
  • 289
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 21.09 12:18
  • 2
Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании
  • 21.09 12:01
  • 5392
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.09 11:38
  • 5
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 21.09 11:32
  • 51
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 21.09 11:05
  • 9
Стратегия недоучек
  • 21.09 10:55
  • 2
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
  • 21.09 10:26
  • 2
В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
  • 21.09 09:56
  • 5
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 09:40
  • 1
Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД
  • 21.09 09:38
  • 1
Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих
  • 21.09 08:52
  • 3
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
  • 21.09 08:40
  • 27
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 21.09 08:35
  • 1
Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)
другие обсуждаемые темы