Гражданская подлодка-сейсморазведчик будет создана в РФ для Арктики
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Евгений Торопов.
Источник: © ЦКБ "Рубин"
Как отметил главный конструктор ЦКБ "Рубин", работать на подлодке смогут моряки, которые ранее служили на военных атомных субмаринах
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Аванпроект уникального роботизированного комплекса автономной сейсморазведки на гражданской подводной лодке - носителе создан и представлен заказчику. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.
"Разработана технология использования гражданской подводной лодки в качестве носителя роботизированного комплекса. С помощью этого комплекса в будущем можно будет проводить сейсморазведку в любой точке Арктики, а при необходимости использовать его и в других акваториях. Этот аванпроект завершен и передан заказчику", - сказал он.
По словам Торопова, эти работы ведет Фонд перспективных исследований и ЦКБ "Рубин" в рамках программы социально- экономического развития Арктической зоны до 2025 года. "Это подводная лодка гражданского назначения, которая под водой разворачивает по бортам сейсморегистрирующую площадку - специальные "крылья", к которым прикреплены сейсмокосы", - пояснил главный конструктор.
Работать на такой лодке в качестве гражданских специалистов смогут моряки, ранее служившие на военных атомных субмаринах.
"На создание сейсморазведчика мы заложили 3-4 года", - добавил он.
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20.09.2017
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