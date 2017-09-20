Денис Мантуров: «За последние десять лет Россия вдвое увеличила экспорт продукции военного назначения»



Источник: © Артем Геодакян/ТАСС Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

России удалось существенно нарастить объем экспортных поставок продукции предприятий ОПК.

«За последние десять лет общий объем экспорта продукции военного назначения по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вырос более чем в два раза, - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, получателями отечественной военной техники на сегодняшний день являются более 100 государств.

«Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки», - заявил глава Минпромторга России.

Денис Мантуров также поздравил оружейников с профессиональным Днем, который отмечается сегодня, 19 сентября , и отметил неоценимый вклад отрасли в укрепление обороноспособности государства, создание и развитие военно-стратегического потенциала страны и экспортных возможностей ОПК.

Министр сообщил, что на данный момент в отрасли работают более 2,5 миллионов человек, благодаря труду которых Россия вошла в топ-3 стран-лидеров по производству вооружений. В последние годы создан и принят на вооружение Армии и Флота целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях. Это самолеты Су-34, Су-35С и МиГ-29К, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, бронеавтомобиль Тигр-М, бронетранспортер БТР-82А.

Справочно:

День Оружейника отмечается 19 сентября, ежегодно начиная с 2012 года (Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 1578 «Об установлении Дня оружейника»). Это профессиональный праздник создателей российского оружия. Праздник появился в России благодаря самому известному отечественному оружейнику – Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю легендарного АК-47.