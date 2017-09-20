Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракетчики Балтфлота уничтожили корабли "противника" на учениях "Запад-2017"

21.09.2017 РИА Новости 143 0
0
Понравилась новость?
 0
Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Ракетчики Балтийского флота уничтожили отряд кораблей условного противника в рамках учений "Запад-2017", сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В рамках учений военнослужащие совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты пусковые установки для борьбы с надводными кораблями и защиты морского побережья на десантноопасных направлениях. В роли корабля условного противника была выставлена специальная морская мишень. Получив указания, боевые расчеты произвели пуск из противокорабельных ракетных комплексов "Бал" по морской мишени. Радиотехнические средства, осуществлявшие контроль в районе пусков, подтвердили поражение цели", - сказал Мартов.

Помимо этого, расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установке на них боевых частей, а также погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 12:48
  • 4
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
  • 21.09 12:22
  • 289
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 21.09 12:18
  • 2
Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании
  • 21.09 12:01
  • 5392
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.09 11:38
  • 5
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 21.09 11:32
  • 51
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 21.09 11:05
  • 9
Стратегия недоучек
  • 21.09 10:55
  • 2
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
  • 21.09 10:26
  • 2
В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
  • 21.09 09:56
  • 5
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 09:40
  • 1
Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД
  • 21.09 09:38
  • 1
Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих
  • 21.09 08:52
  • 3
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
  • 21.09 08:40
  • 27
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 21.09 08:35
  • 1
Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)
другие обсуждаемые темы