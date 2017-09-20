На учениях "Запад-2017" на полигоне в Ленобласти было установлено более 2 тыс. мишеней



Учения "Запад-2017".

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Учения "Запад-2017".Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

В качестве мишеней использовались наземные макеты вертолетов, осветительные мины, а также модернизированная противотанковая управляемая ракета "Фаланга-М"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Сложная мишенная обстановка была создана для участников учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленинградской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

"Военнослужащими подразделений обеспечения Западного военного округа на полигоне Лужский в Ленинградской области была создана сложная мишенная обстановка для участников совместного стратегического учения "Запад-2017", - сказал он. - Всего было установлено более 2 тыс. различных мишеней, имитирующих положение сил и средств условного противника: его личный состав, огневые точки, различные образцы вооружения и военной техники, в том числе низколетящие воздушные цели".

"На этапе боевой стрельбы участникам учения предстояло осуществить разведку целей, их распознавание и последующее уничтожение в различных условиях тактической обстановки", - уточнил Мугинов.

В качестве мишеней на учениях использовались наземные макеты вертолетов, осветительные мины, а также модернизированная противотанковая управляемая ракета "Фаланга-М", предназначенная для имитации маневрирующей воздушной цели. Для обозначения средств воздушного нападения условного противника применялись малоразмерные высотные и низколетящие мишени, имитирующие самолеты тактической авиации и крылатые ракеты.