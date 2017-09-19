Сербия не намерена вступать в НАТО - президент
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Александр Вучич.
Источник: МО РФ
Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова в отсутствии у Белграда намерений добиваться членства в НАТО и заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет.
"Были разные слухи, в том числе в российских СМИ... Хочу сказать вам, что у Сербии нет стремления присоединяться ни к НАТО, ни к другим военным организациям. Мы сохраняем наш военный нейтралитет", - сказал А.Вучич на встрече с С.Лавровым, которая состоялась во вторник на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Это наша политика, она не менялась и не изменится", - сказал президент Сербии.
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19.09.2017
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