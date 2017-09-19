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Сербия не намерена вступать в НАТО - президент

20.09.2017 Интерфакс-АВН 97 0
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Александр Вучич
Александр Вучич.
Источник: МО РФ

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова в отсутствии у Белграда намерений добиваться членства в НАТО и заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет.

"Были разные слухи, в том числе в российских СМИ... Хочу сказать вам, что у Сербии нет стремления присоединяться ни к НАТО, ни к другим военным организациям. Мы сохраняем наш военный нейтралитет", - сказал А.Вучич на встрече с С.Лавровым, которая состоялась во вторник на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это наша политика, она не менялась и не изменится", - сказал президент Сербии.
19.09.2017
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