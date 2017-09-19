Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ



Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Также предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате совершения таких преступлений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении свободы от 4 до 8 лет для глав компаний, злоупотребивших полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении ГОЗ", будет грозить штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Либо же виновный может быть осужден к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 3 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Если преступление будет совершено организованной группой, устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Аналогичные санкции (максимально - до 10 лет при совершении преступления организованной группой) вводятся для должностных лиц - за "использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении ГОЗ".

Кроме того, вносятся дополнения в Уголовный кодекс, "предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений".