В СНГ отметили искусственный ажиотаж вокруг учений "Запад-2017"
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Зрители на совместных учениях России и Белоруссии Запад-2017 в Ленинградской области. 18 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Ажиотаж вокруг совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" создается искусственно, заявил во вторник в Минске председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч). Ранее ряд стран, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений.
"В содружестве оценка учения однозначная… Этот ажиотаж (у нас общая позиция) - искусственный", - приводит слова главы исполкома СНГ агентство Белта.
Он напомнил, что "Запад-2017" - плановое учение, которое, как неоднократно было заявлено, ни в коем случае не представляет угрозы для соседних и других стран.
"Учение ставит своей целью укрепление обороноспособности соответствующих государств и содружества в целом, потому что и Россия, и Белоруссия - государства, представляющие собой важную составляющую часть обороноспособности всего СНГ", - сказал Лебедев.
Главы исполкома СНГ также обратил внимание, что для наблюдения за "Западом-2017" приглашены многочисленные международные эксперты, военные атташе разных стран. "Я глубоко убежден - на основании той информации, которую мы уже сейчас получаем о ходе учения, - они повысят боеспособность армий наших государств, СНГ в целом. Мы выступаем за мир и готовы к мирному сотрудничеству, в том числе в военной сфере", - подчеркнул он.
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19.09.2017
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