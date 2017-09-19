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В Минобороны опровергли сообщения о "залпе по журналистам" на "Западе-2017"

20.09.2017 РИА Новости 142 0
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Ка-52
Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Минобороны опровергло сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе учений "Запад-2017".

В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что 18 сентября никаких происшествий. связанных с авиацией на маневрах не было.



"Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан случай, который произошел в другое время во время отработки вертолетами "упражнений по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - объяснили в пресс-службе.

В Кремле, комментируя публикации в СМИ об инциденте, переадресовали вопрос в Минобороны.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. В учениях участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек - из Белоруссии, около 5,5 тысячи - из России). За маневрами наблюдают сотни российских и зарубежных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 стран.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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