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ВС Азербайджана приобрели чешские РСЗО RM-70 Vampir и самоходные гаубицы DANA

20.09.2017 ЦАМТО 151 0
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RM-70
RM-70.
Источник: http://www.militaryparitet.com/

ЦАМТО, 19 сентября. Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 18 сентября начались широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

К участию в учениях, которые продлятся до 22 сентября, привлечены до 15 тыс. военнослужащих, более 150 ед. танков и бронетехники, до 120 ед. ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 ед. боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Судя по сопровождающим сообщение фотографиям и видеорепортажу, ВС Азербайджана получили на вооружение новые 152-мм самоходные гаубицы DANA-M1 CZ и 122-мм РСЗО RM-70 Vampir, представляющие собой разработанный компанией EXCALIBUR ARMY, входящей в Czechoslovak Group, вариант модернизации РСЗО RM-70 /БМ-21 "Град".

Как сообщал ЦАМТО, хотя СВ Чехии сняли с вооружения все РСЗО RM-70 в 2010 году, Czechoslovak Group продолжила разработку модернизированной версии системы. В марте 2016 года EXCALIBUR ARMY объявила о завершении модернизации разработанной в советский период RM-70 "Град" к версии RM-70 Vampir.

Боевая машина оборудована восьмицилиндровым двигателем Tatra T3C мощностью 270 кВт, коробкой передач Tatra 10 TS 210 N с электронноуправляемой системой полуавтоматического переключения скоростей TATRA-Norgren и дополнительной коробкой передач Tatra 2.30TRS. Запас хода по топливу составляет 1000 км, максимальная скорость по шоссе – до 85 км/ч. Масса БМ с боекомплектом из 80 реактивных снарядов – 25890 кг, расчет – 4 человека, максимальная дальность стрельбы – 20380 м, время полного залпа – 30 сек. Вариант, проданный Азербайджану, оснащен бронированной кабиной.

Ранее две батареи РСЗО RM-70 Vampir были проданы ВС Индонезии. О заключении контрактов на продажу РСЗО ВС Азербайджана не сообщалось. Можно предположить, что ВС Азербайджана получили по одному дивизиону новых РСЗО RM-70 Vampir и СГ DANA-M1 CZ.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Азербайджан
Индонезия
Чехия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Tatra
Проекты
Военные учения

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