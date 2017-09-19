Проект бюджета на 2018-2020 гг. предусматривает сокращение Россией расходов на национальную оборону
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Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 19 сентября. В 2018 году Россия сократит расходы по статье "Национальная оборона" в предстоящие три года, говорится в проекте бюджета на 2018-2020 годы, одобренном правительством.
Общие расходы госбюджета в 2018 году составят 16,5 трлн. руб., в 2019 и 2020 годах – 16,4 трлн. руб. и 17,2 трлн. руб. Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,332 трлн. руб., в 2019 году – 867 млрд. руб., в 2020 году – 960 млрд. руб.
В 2018 году расходы по статье "Национальная оборона" запланированы в объеме 943,6 млрд. руб. (для сравнения: в 2017 году расходы на оборону составили 1,021 трлн. руб.).
В 2019 году предлагается направить на оборону 860,6 млрд. руб., в 2020 году – 869,13 млрд. руб.
Одновременно, согласно проекту бюджета, расходы по статье "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2018 году возрастут до 1,3 трлн. руб. против 1,271 трлн. руб. в 2017 году.
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19.09.2017
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