Путин проведет заседание ВПК, посвященное развитию системы вооружения армии и флота
|
|
Президент России Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Также в День оружейника, 19 сентября, президент России посетит концерн ВКО "Алмаз-Антей"
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции проведет День оружейника на одном из предприятий оборонного комплекса России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во вторник глава государства посетит концерн ВКО "Алмаз-Антей".
На его площадке президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором "будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
День оружейника был учрежден 3 декабря 2011 года. Это профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился благодаря Михаилу Калашникову, создателю легендарного автомата АК-47. Знаменитый конструктор во время посещения Путиным Ижевска в 2010 году попросил его учредить такой праздник.
Военно-промышленная комиссия РФ - это постоянно действующий орган, образованный в целях организации госполитики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Комиссия была образована в 1999 году, в 2014 году переподчинена президенту. В 2007 году комиссия получила право формировать госзаказ в сфере обороны.
|
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.09.2013 Оружейные перспективы
02.06.2010 Ижевцы показали премьеру товар лицом
27.01.2017 Заседание ВПК перенесли в Москву из-за насыщенного графика Путина
22.09.2016 Оружие как образец
21.09.2016 Концерн "Калашников". Досье
21.09.2016 Путин проведет в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии
31.05.2016 Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
11.04.2016 На неизведанную ступень производства