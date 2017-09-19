Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин проведет заседание ВПК, посвященное развитию системы вооружения армии и флота

20.09.2017 ТАСС 113 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Также в День оружейника, 19 сентября, президент России посетит концерн ВКО "Алмаз-Антей"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции проведет День оружейника на одном из предприятий оборонного комплекса России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во вторник глава государства посетит концерн ВКО "Алмаз-Антей".

На его площадке президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором "будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

День оружейника был учрежден 3 декабря 2011 года. Это профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился благодаря Михаилу Калашникову, создателю легендарного автомата АК-47. Знаменитый конструктор во время посещения Путиным Ижевска в 2010 году попросил его учредить такой праздник.

Военно-промышленная комиссия РФ - это постоянно действующий орган, образованный в целях организации госполитики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Комиссия была образована в 1999 году, в 2014 году переподчинена президенту. В 2007 году комиссия получила право формировать госзаказ в сфере обороны.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Алмаз-Антей
ВПК РФ
Персоны
Калашников Михаил
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:40
  • 44
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 20.09 09:40
  • 1
Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
  • 20.09 09:29
  • 6
Стратегия недоучек
  • 20.09 09:18
  • 1
"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета
  • 20.09 09:07
  • 32
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 20.09 08:29
  • 15
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 20.09 08:10
  • 1
О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере
  • 20.09 07:10
  • 132
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 20.09 07:08
  • 53
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 05:06
  • 1
Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
  • 20.09 03:44
  • 1
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 19.09 23:46
  • 5
Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
  • 19.09 22:07
  • 6
Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"
  • 19.09 19:17
  • 5376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 17:49
  • 7
Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников
другие обсуждаемые темы