Названы задачи второго этапа учений "Запад-2017"
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Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Во время второго этапа совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017" военные отработают вопросы управления силами при отражении агрессии против Союзного государства, сообщается на сайте белорусского военного ведомства.
Им предстоит отразить наступление сухопутных группировок противника, нейтрализовать проникновение диверсионно-разведывательных групп условного противника и действия незаконных вооруженных формирований.
Первый этап учений завершился в субботу, 16 сентября. Военные обеих стран отработали вопросы управления войсками при отражении нападения условного противника, обнаружили и уничтожили "диверсионные группы", а также блокировали "незаконные вооруженные формирования".
Совместные стратегические учения "Запад-2017" Вооруженных сил России и Белоруссии проходят с 14 по 20 сентября, в них участвуют 12,7 тысяч военнослужащих.
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17.09.2017
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