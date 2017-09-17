Россия начинает свои военные учения, а в Польшу прибывают американские танки (ABC News, США)



Танк М1 «Абрамс».

Источник: Jan Pitman / AP Photo Танк М1 «Абрамс».Источник: Jan Pitman / AP Photo

В первый день масштабных военных учений России, проводимых у ее западных границ, американские военные занимались выгрузкой танков в Польше, куда эти боевые машины впервые в истории прибыли по морю.

Эти танки, которые были доставлены в польский порт Гданьск в среду, 13 сентября, прибыли туда в рамках обычного процесса ротации военнослужащих. Солдаты и военное оборудование 2-й бронетанковой бригадной тактической группы и 1-й пехотной дивизии из Форта Райли, Канзас, заменят собой 3-ю бронетанковую бригадную тактическую группу и 4-ю пехотную дивизию, которые пробыли в Европе девять месяцев.

Эта смена является частью того, что в армии называется ротацией "с пятки на носок", благодаря которой в Европе постоянно находится американская бронетанковая бригада.

Что касается танков, обычно они доставляются сначала в Германию, а затем уже переправляются по железной дороге или на грузовых платформах к месту назначения.

Генерал-майор Стивен Шапиро (Steven Shapiro) из 21-го командования тылового обеспечения ТВД, отметил, что использование польского порта Гданьск "помогает проверить возможности армии США в этом порту и убедиться, что армия знает, как нужно действовать внутри Польши".

В Польшу прибыли 87 танков М1 "Абрамс", 103 боевые машины пехоты "Брэдли", 18 самоходных гаубиц "Паладин", а также другие оборудование и машины. Об этом сообщили представители Европейского командования ВС США.

"Постоянное присутствие бронетанковой бригады повышает коллективный оборонный потенциал НАТО, - заявили представители Европейского командования ВС США. - Силы Европейского командования живут, проходят подготовку и сражаются вместе с партнерами со стратегических позиций, что позволит нам нанести более своевременный и скоординированный удар в том случае, если Европе потребуется защита".

Смена военнослужащих и военного оборудования США совпала по времени с началом недельных военных учений России "Запад-2017", в которых также принимает участие Белоруссия.

Как сообщила Россия, в этих учениях принимают участие менее 12 тысяч военнослужащих. Это меньше того порога, превышение которого обязало бы ее пригласить на учения международных наблюдателей. Однако, как утверждают США и НАТО, на самом деле в этих учениях могут быть задействованы почти 100 тысяч военнослужащих, что сделает их одними из самых масштабных учений России со времен окончания холодной войны.

Элизабет Маклафлин (Elizabeth McLaughlin)