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Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин

18.09.2017 РИА Новости 691 1
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Кант
Авиабаза Кант в Киргизии.
Источник: © РИА Новости / Владимир Пирогов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что причина размещения российской авиабазы в Киргизии - в географическом расположении республики.

"Все-таки страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно. И занимает в известной степени даже ключевую позицию. Неслучайно именно в Кыргызстане находится российская авиационная база в Канте", - сказал президент в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Российский лидер отметил, что республика в свое время играла большую роль в сохранении и повышении обороноспособности СССР.

"У Кыргызстана интересное и многообещающее будущее, если иметь в виду и талант киргизского народа, трудолюбие, и возможности земли киргизской. Имею в виду минеральные ресурсы", - подчеркнул Путин.

Объединенная российская военная база в Киргизии включает четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательную военно-морскую базу на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Статус российской базы определяет соглашение 2012 года, которое вступило в силу в конце января 2017 года. Соглашение о российском военном присутствии в Киргизии рассчитано на 15 лет, а затем автоматически продлеваться каждые пять лет, если стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить его на взаимной основе или в одностороннем порядке.
16.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Киргизия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3005
№1
18.09.2017 22:47
а какие силы авиации собраны на Канте?

Писали про Су-25 и Ми-8,  тоесть ПВО никакое, только штурмовая поддержка войск.
В Канте самое место для смешанного авиаполка/авиабригады ВКС:
- эскадрилья МиГ-29 СМТ
- эскадрилья Су-24
- эскадрилья Су-25
- вертолётная эскадрилья из Ми-8 и Ми-24
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