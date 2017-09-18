Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин



Авиабаза Кант в Киргизии.

Источник: © РИА Новости / Владимир Пирогов Авиабаза Кант в Киргизии.Источник: © РИА Новости / Владимир Пирогов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что причина размещения российской авиабазы в Киргизии - в географическом расположении республики.

"Все-таки страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно. И занимает в известной степени даже ключевую позицию. Неслучайно именно в Кыргызстане находится российская авиационная база в Канте", - сказал президент в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Российский лидер отметил, что республика в свое время играла большую роль в сохранении и повышении обороноспособности СССР.

"У Кыргызстана интересное и многообещающее будущее, если иметь в виду и талант киргизского народа, трудолюбие, и возможности земли киргизской. Имею в виду минеральные ресурсы", - подчеркнул Путин.

Объединенная российская военная база в Киргизии включает четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательную военно-морскую базу на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Статус российской базы определяет соглашение 2012 года, которое вступило в силу в конце января 2017 года. Соглашение о российском военном присутствии в Киргизии рассчитано на 15 лет, а затем автоматически продлеваться каждые пять лет, если стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить его на взаимной основе или в одностороннем порядке.