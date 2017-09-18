Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин
|
|
Авиабаза Кант в Киргизии.
Источник: © РИА Новости / Владимир Пирогов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что причина размещения российской авиабазы в Киргизии - в географическом расположении республики.
"Все-таки страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно. И занимает в известной степени даже ключевую позицию. Неслучайно именно в Кыргызстане находится российская авиационная база в Канте", - сказал президент в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Российский лидер отметил, что республика в свое время играла большую роль в сохранении и повышении обороноспособности СССР.
"У Кыргызстана интересное и многообещающее будущее, если иметь в виду и талант киргизского народа, трудолюбие, и возможности земли киргизской. Имею в виду минеральные ресурсы", - подчеркнул Путин.
Объединенная российская военная база в Киргизии включает четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательную военно-морскую базу на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Статус российской базы определяет соглашение 2012 года, которое вступило в силу в конце января 2017 года. Соглашение о российском военном присутствии в Киргизии рассчитано на 15 лет, а затем автоматически продлеваться каждые пять лет, если стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить его на взаимной основе или в одностороннем порядке.
|
16.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.08.2017 Европейское небо под контролем США
04.08.2017 Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США
02.08.2017 Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
24.07.2017 Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
14.07.2017 Комитет Госдумы поддержал соглашение об объединенной группировке войск с Арменией
07.07.2017 Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по ВТС
07.07.2017 Путин заявил о важности подготовки квалифицированных военных кадров
27.06.2017 Песков не ответил на вопрос о возможности перевода военных в Киргизии
|
штурм
3005
|
№1
18.09.2017 22:47
а какие силы авиации собраны на Канте?
Писали про Су-25 и Ми-8, тоесть ПВО никакое, только штурмовая поддержка войск.
В Канте самое место для смешанного авиаполка/авиабригады ВКС:
- эскадрилья МиГ-29 СМТ
- эскадрилья Су-24
- эскадрилья Су-25
- вертолётная эскадрилья из Ми-8 и Ми-24
|
0Сообщить модератору