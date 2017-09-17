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Участников "Запада-2017" обеспечили водой, очищенной станцией "Гигиена"

18.09.2017 РИА Новости 528 0
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СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник: МО РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) обеспечили водой участников стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Расчетам станции добычи и очистки воды инженерно-саперных подразделений ЗВО была поставлена задача по оборудованию табельных средств полевого водообеспечения на различных источниках воды в местах проведения учения. Кроме того, военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию современной комплексной станции СКО-10 "Гигиена", - говорится в сообщении

Отмечается, что "Гигиена" очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих радиоактивных веществ, бактерий и ядов. Скорость очистки воды этой станцией составляет 8-10 кубометров в час, а производительность по опреснению - до пяти.

Сообщается, что использование станций СКО-10 позволило обеспечить военнослужащих ЗВО как питьевой, так и водой для хозяйственных нужд в необходимом объеме. В добыче и очистке воды участвовало около 30 единиц специальной техники.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.
17.09.2017
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