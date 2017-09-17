Россия и Китай задействуют 11 кораблей и две подлодки в совместных учениях
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Ракетный эсминец Хэфэй.Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Китая задействуют на учениях "Морское взаимодействие - 2017" 11 надводных кораблей и 2 подлодки, сообщил журналистам в воскресенье начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"Во время проведения морской фазы от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" со спасательным глубоководным аппаратом "АС-40" на борту и ракетный катер "Р-11". От китайской стороны - эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху", спасательное судно проекта 926 "Чандао" со спасательным глубоководным аппаратом "Элар-7", - сообщил Матвеев.
Обеспечивать учения будут малый противолодочный корабль "Советская Гавань", две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93".
В ходе морской фазы учений военные отработают взаимодействие с авиацией. В этом элементе задействуют два самолёта Ил-38, два самолёта Ту-142м3, вертолёт Ка-27пс и вертолёт Ка-27 морской авиации ТОФ. От ВМС Китая будут корабельные вертолёты Z-9C и Z-9D.
Международные учения "Морское взаимодействие - 2017" пройдут с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Береговая фаза состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября, в эти дни пройдут совещания по взаимодействию, тактические летучки. На полигоне береговых войск ТОФ "Горностай" пройдет тренировка морпехов двух стран. Морская часть маневров начнется 22 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.
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17.09.2017
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