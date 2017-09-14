На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М на форуме Армия–2017 в Свердловской области.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
КОЛОМНА (Московская область), 14 сен - РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" сегодня имеет в своем составе более семи различных ракет, заявил журналистам в четверг генконструктор предприятия-разработчика комплекса - "Конструкторского бюро машиностроения" - Валерий Кашин.
"Даже завершив госиспытания комплекса, в 2012 году мы поняли, что далеко не исчерпали весь потенциал "Искандера", мы продолжали и продолжаем опытно-конструкторские разработки по созданию новых ракет. Сейчас "Искандер-М" имеет на вооружении семь ракет, а может даже и больше", - сказал он.
ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время завершается поставка бригадных комплексов "Искандер-М" в российскую армию, по контракту, подписанному с военным ведомством в 2011 году. Кроме того, в ходе форума "Армия-2017" был подписан дополнительный контракт на поставку двух бригадных комплектов этих комплексов.
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14.09.2017
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