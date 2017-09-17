Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Преданный"

15 сентября 2017 года на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъема флага на построенном на этом предприятии пограничном сторожевом корабле проекта 22460 "Преданный", вошедшем в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. В ближайшее время корабль совершит переход к месту постоянного базирования в Мурманск.

Пограничный сторожевой корабль "Преданный" проекта 22460 после подъема флага и передачи в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Санкт-Петербург, 15.09.2017 (с) Curious / forums.airbase.ru

Проект 22460 (шифр "Охотник") разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург).

"Преданный" (заводской номер 507) является третьим кораблем, построенным АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в рамках заключенных с ФСБ России в ноябре 2013 года двух государственных контрактов на строительство очередных трёх пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 22460 с заводскими номерами 506, 507 и 508 на период до конца 2017 года, и восьмым кораблем этого проекта, построенным на предприятии ы целом. Закладка двух первых ПСКР с заводскими номерами 506 ("Проворный") и 508 ("Надежный") по данному контракту была произведена на предприятии 27 июня 2014 года и оба они были сданы в ноябре и декабре 2016 года соответственно.

Постройка ПСКР "Преданный" с заводским номером 507 была начата в конце 2014 года, спуск на воду был произведен 7 апреля 2017 года.

Ранее "Судостроительная фирма "Алмаз" уже построила пять пограничных сторожевых кораблей проекта 22460. Головной корабль серии "Рубин" (заводской номер 501) был завершен постройкой на предприятии в 2009 году и 12 мая 2010 года принят в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Пограничной службы ФСБ России. Также на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге были построены ПСКР данного типа "Бриллиант" (заводской номер 502, сдан 26 июня 2012 года), "Жемчуг" (заводской номер 503, сдан 21 сентября 2012 года), "Изумруд" (заводской номер 504, сдан 27 июня 2014 года) и "Аметист" (заводской номер 505, сдан 3 октября 2014 года).

В ноябре 2014 года ФСБ России заключила с СФ "Алмаз" контракт на постройку еще трех ПСКР проекта 22460, предназначенных для базирования на Новороссийск, общей стоимостью 7,58 млрд рублей (заводские номера 509, 510 и 511). Первый корабль по данному контракту "Бдительный" (заводской номер 509) находится на СФ "Алмаз" в достройке на плаву и должен быть сдан к декабрю 2017 года, а два других - "Безупречный" (заводской номер 510, официально заложен 24 мая 2017 года) и корабль с заводским номером 511 - находятся в стапельной стади строительства и должны быть сданы к декабрю 2018 года.

Строительство ПСКР проекта 22460 осуществляется также во Владивостоке на ОАО "Восточная верфь", где первый построенный корабль проекта 22460 "Сапфир" (заводской номер 300) был передан в состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю 28 мая 2015 года, а второй "Коралл" (заводской номер 301) - 17 декабря 2015 года. В декабре 2014 года ФСБ России выдала "Восточной верфи" контракт стоимостью 2,374 млрд рублей на третий корабль проекта 22460 "Дозорный" (заводской номер 302), который был начат постройкой в 2015 году, спущен на воду 22 августа 2017 года и должен быть сдан к декабрю 2017 года.

Таким образом, общее количество построенных либо законтрактованных ПСКР проекта 22460 составляет на сегодняшний день 14 единиц, из которых десять введены в строй.

Подробный фоторепортаж А.В. Карпенко о подъеме флага на ПСКР "Преданный":

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