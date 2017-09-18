Российский двигатель РД-171МВ планируют создавать исключительно "в цифре"
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Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото.
Источник: © Фото : НПО Энергомаш
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Модернизированный специально для новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" двигатель РД-171МВ будет создаваться исключительно "в цифре", сообщил в пятницу гендиректор предприятия-разработчика и производителя двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
"В рамках цифрового проектирования на предприятии и в целом в интегрированной двигателестроительной структуре будет осуществлен полный переход от бумажной документации на электронную версию, в том числе предполагается, что подлинник конструкторской документации на новый двигатель РД-171МВ будет цифровым", - приводит его слова газета "Известия".
По материалам издания, специально для этих целей предприятие закупило программные продукты NX и Teamcenter компании Siemens.
Ранее сообщалось, что "Союз-5" получит созданный в НПО "Энергомаш" на базе двигателя ДР-170 двигатель РД-171МВ.
РД-170 - самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель, обладающий тягой 740 тонн. Разработан подмосковным НПО "Энергомаш". Его различные модификации применялись в составе советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" и российско-украинских ракет семейства "Зенит".
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16.09.2017
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