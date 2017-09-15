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Кто будет ремонтировать МиГ-29 — сербы или русские? (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

18.09.2017 ИноСМИ 369 0
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Самолет-истребитель МиГ-29 участвует в боевой тренировке в Краснодарском крае
Самолет-истребитель МиГ-29 участвует в боевой тренировке в Краснодарском крае.
Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

Заявление министра обороны Александра Вулина о том, что эти самолеты будут доставлены "отремонтированными и покрашенными", стало новой вехой в саге о поставке российских самолетов. То есть существует вероятность, что МиГи будут приводить в порядок не у нас.

Сербская военная авиация получит давно ожидаемое подкрепление в виде шести МиГ-29 к концу года. Эта информация получила очередное подтверждение. В отличие от конца прошлого и начала этого года, официальные лица, посвященные в детали этого дела, больше не откладывают сроки поставки.

Во вторник на заседании Комитета по обороне и безопасности в Доме Национальной Скупщины министр обороны Александр Вулин подтвердил, что столь ожидаемые МиГи поступят на вооружение Армии Сербии.

"Мы крайне нуждаемся в МиГах, и я задаюсь вопросом, почему за все эти годы мы их так и не приобрели. Самолеты МиГ-29 будут доставлены до конца года отремонтированными и покрашенными", - заявил Вулин, и его слова передало Министерство обороны в официальном сообщении.

Именно вторая фраза в его заявлении привлекла внимание всех, кто пристально следит за сагой о поставке МиГ-29. В течение последних месяцев официальные представители Министерства обороны упоминали о том, что МиГ-29 будут отремонтированы в Сербии при участии и под наблюдением российских специалистов. И хотя логичным и, несомненно, выигрышным решением было бы провести ремонт в стране-производителе, выбор Сербии в качестве места проведения работ тогда объяснили российскими предписаниями.

То есть, получается, в момент передачи самолетов на российский ремонтный завод, самолеты уже практически станут собственностью Сербии. Поскольку работы будут проводиться в России, самолеты там же должны пройти и технические испытания, а расходы по их доставке на аэродром в Батайнице возьмет на себя Сербия.

Новость о проведении ремонта на авиационном заводе "Мома Станойлович" в Батайнице стала вызовом для отечественных специалистов, которые прежде еще никогда самостоятельно не ремонтировали МиГ-29. Последний ремонт самолетов этого типа, стоящих на вооружении Армии Сербии, проводился в России.

Поставка отремонтированных самолетов, несомненно, станет важным событием, потому что МиГи практически сразу можно будет включить в систему боевого дежурства. Так называемая дежурная пара (два истребителя) должна быть готова в любой момент подняться в воздух с аэродрома в Батайнице в случае нарушения воздушного пространства Сербии.

"Политика" обратилась в Министерство обороны с просьбой разъяснить, будут полученные самолеты отремонтированы или нет. Однако (вообще-то такое - редкость в нашей коммуникации с этим ведомством) нам в устной форме было заявлено, что наш вопрос останется без ответа.

Неужели детали поставки этих шести самолетов снова изменились? И неужели министр обороны ошибся в своем заявлении перед народными депутатами? Почему официального разъяснения не последовало, можно только догадываться.

Армия Сербии сейчас располагает всего четырьмя самолетами МиГ-29. Вместе с шестью самолетами из российской поставки их будет в общей сложности десять. Эта эскадрилья, состоящая из "наших" и "российских" самолетов, модернизированных и оснащенных современными радарами и ракетами, обойдется Сербии в 185 миллионов евро, как о том ранее сообщали представители Министерства обороны.

Российские самолеты в летном состоянии, доставленные прямо с базы в Астрахани, Сербия получит бесплатно, а упомянутая сумма будет потрачена на ремонт, модернизацию и вооружение всех десяти МиГов. Кстати, эти самолеты планируется вооружить ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности.

Когда, наконец, МиГи прибудут, это событие станет важнейшим в истории военной авиации с 1987 года, когда СФРЮ приобрела самолеты того же типа. Несмотря на прошедший срок, отремонтированные и модернизированные МиГ-29 продолжают служить. Помимо России и ряда стран, они используются и в странах НАТО: Болгарии, Румынии, Словакии и Польше. Их авиация располагает этими самолетами еще со времен Варшавского пакта.

Что касается российского дара, то, хотя и есть поводы для полемики, нет сомнений: для Сербии эта поставка крайне значима. Воздушное пространство должно быть не только защищено от военных вторжений, но и оставаться безопасным для гражданской авиации. Государство, которое не в состоянии обеспечить такую безопасность, вынуждено привлекать для этих целей чужую авиацию.


Милан Галович (Милан Галовић)
15.09.2017
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Болгария
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