ВВС США отказываются от старых методов ведения войны (Daily Signal, США)



Проверка вертолета перед военными учениями.

Источник: © flickr.com, New York National Guard Проверка вертолета перед военными учениями.Источник: © flickr.com, New York National Guard

Авиабаза Амари (Эстония) - Кладбище погибших советских летчиков скрыто в лесу от посторонних глаз недалеко от того места, где сейчас находится авиабаза НАТО. Некоторые памятники заросли травой, а имена и красные коммунистические звезды выцвели. Эти забытые обелиски - эпитафии советского режима в Эстонии, а также истории холодной войны.

Сегодня, спустя 26 лет после распада Советского Союза и через 13 лет после вступления Эстонии в НАТО, над этим укромным местом летают американские самолеты в рамках военных учений НАТО. Они призваны напомнить Москве, что западный альянс готов защищать своих членов. "Каждый маневр, который мы отрабатываем с нашими союзниками по НАТО, действительно адресован нашему народу и нашему потенциальному противнику. Это означает, что НАТО едино, и что Эстония защищена", - рассказал лейтенант эстонской армии Симмо Саар.

В Эстонии, где память о советской оккупации еще жива, российский реваншизм считают экзистенциальной угрозой. Увеличенный контингент военных сил НАТО в Прибалтике и военные учения Atlantic Resolve на континенте должны успокоить эстонцев. Они направлены на сдерживание агрессивной политики Кремля. "Мы можем чувствовать себя в безопасности. НАТО работает, и наши общие ценности защищены. Для эстонцев это очень важно", - говорит Саар.

Дивный новый мир

10 августа в рамках военных учений воздушные и наземные силы, а также кибервойска НАТО имитировали защиту Эстонии от гибридной войны. Это то, что американские военные называют "многонациональным учением". Такие учения впервые прошли в Эстонии. Операция - часть государственной программы партнерства, начавшаяся еще в 1993 году.

Во время учений "Балтийские джунгли" команда из 35 американских кибероператоров на авиабазе Амари, работающая вместе с пятью эстонскими коллегами, предотвратила симулированную кибератаку, в которой гипотетический противник заразил вредоносными программами компьютеры, которые проводят диагностику американских самолетов на A-10.

"У А-10 очень уязвимая платформа, мы должны быть в состоянии защитить ее, чтобы обеспечить безопасность своих самолетов", - сказал полковник Джонатан Сазерленд.

В то время как киберспециалисты работали на авиабазе Амари, воздушные боевые подразделения НАТО смоделировали захват аэродрома в сельской местности Эстонии. Затем, под пристальным оком США и британских спецназовцев, 16 самолетов практиковали взлеты и посадки на проезжей части автомагистрали. Такое объединенное применение систем вооружения с современными компьютерными технологиями - это сложная многомерная оборонительная операция, которую НАТО необходимо оттачивать, чтобы защитить себя от новых военных гибридных угроз.

Назад в будущее

Современная доктрина гибридной войны России - это переосмысленная советская стратегия "глубокой операции". Гибридная война - это не скрытые действия. Скорее, комплексное использование обычной военной силы с другими средствами, такими как кибератаки и пропаганда. Их цель - посеять хаос и путаницу, как на поле битвы, так и в тылу врага.

Гибридная война - это динамичная угроза. Следовательно, военные США и их союзники по НАТО должны быть готовыми к ней. В основе учений "Балтийские джунгли" лежит перспективное мышление, необходимое для успешной защиты от гибридных атак. "Мы всегда должны смотреть вперед", - говорит генерал-майор авиации Джон Келк.

Последние 16 лет внимание военных США и их союзников было сосредоточено на операциях по борьбе с повстанцами в Ираке и Афганистане, где использовались старые навыки, но одновременно развивались новые, уникальные современные боевые методы.

Время перемен

После 11 сентября 2001 года эпоха войн не закончилась. Уже 16 лет в Афганистане и Ираке продолжаются операции по борьбе с повстанцами. Но и "близкие" соседи вновь стали потенциальными военными противниками.

"Обычная война никуда не исчезла. Она по-прежнему существует, - говорит лейтенант эстонской армии Саар, - но все меняется. И, конечно же, гибридная война, появившаяся пару лет назад".

Нападение России в 2014 год на Крым и продолжающаяся война на востоке Украины заставили волноваться трех балтийских членов НАТО - Латвию, Литву и Эстонию, а также соседнюю Польшу. В совокупности эти четыре члена НАТО рассматривают военную агрессию России как потенциальную угрозу.

Эстония, в свою очередь, уже подвергалась кибератакам со стороны России. В 2007 году во время массовой зачистки страны от памятников советским солдатам, Эстония была поражена массовым компьютерным вирусом. Кибератака затронула всю страну. Были доказательства, что в этом замешана Россия, хотя Кремль все отрицал.

В июне 2014 года Белый дом начал реализовывать Европейскую инициативу по страхованию финансовых операций в Европе, чтобы предотвратить российскую военную агрессию. Президент Дональд Трамп продолжил эту программу и недавно даже предложил увеличить ее бюджет.

Американский военный персонал в Европе тщательно избегает называть Россию военным противником. Они говорят, что их действия направлены против всех гибридных войн и необходимы для отражения новых угроз во всем мире. "Везде в мире все меняется, а не только в Европе", - сказал Сазерленд.

Тем не менее, новость о десятках тысяч российских военных, скапливающихся в соседней Белоруссии для проведения военных учений "Запад-2017" в этом месяце, а также российская агрессия на Украине, из-за которой все еще гибнут люди, делают необходимыми ежедневные тренировки, такие как "Балтийские джунгли", поскольку они посвящены отработке боевых навыков.

"Мы делаем обычную работу, - говорит Саар. - Но, конечно, следим и всегда анализируем то, что происходит в России". Генерал-майор авиации Келк добавляет: "Старые уроки выучены, но мы объединяем новое оборудование, новые тактики и методы, чтобы быть актуальными сегодня и быть в безопасности".

Нолан Питерсон (Nolan Peterson)