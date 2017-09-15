Россия начала военные учения, Запад наблюдает с тревогой (The Washington Post, США)



Подразделения ВДВ на учениях "Запад-2017".

Источник: © ДИМК МО РФ/Евгений Мешков Подразделения ВДВ на учениях "Запад-2017".Источник: © ДИМК МО РФ/Евгений Мешков

В четверг Россия начала вместе со своим союзником, Белоруссией, военные учения, которые продлятся неделю и за которыми с тревогой наблюдают соседние страны-члены НАТО и Соединенные Штаты. Однако эти учения дали Москве возможность продемонстрировать свою военную мощь для предотвращения сценария, который вызывает у нее больше всего опасений - возникновения политических разногласий в "орбите" Кремля.

Сразу после объявления о начале учений под названием "Запад-2017", российское Минобороны сообщило, что подразделения 1-й танковой армии "приведены в боевую готовность" и что начата переброска их личного состава и техники на территорию Белоруссии для участия в учениях. Министерство сообщило, что помимо этого мобилизованы воздушно-десантные подразделения, дислоцированные в России. Они готовы присоединиться к учениям.

В условиях возвращения напряженности в стиле холодной войны в отношениях России и НАТО эти действия символичны как никогда. Когда-то возглавляемая Советским Союзом Организация Варшавского договора использовала военные учения "Запад" для подготовки к возможной войне с Западом. Тогда учебная задача танковой группы состояла в том, чтобы прорвать фронт сил НАТО, в составе которых были и 300 тысяч американских военнослужащих, присутствовавших в Европе.

Однако численность военного контингента США (в Европе) сократилась до 30 тысяч, и многие страны, которые когда-то входили в состав социалистического лагеря в Европе, сейчас являются членами НАТО.

Россия считает, что находится в окружении враждебных сил, набирающих мощь. Президент Владимир Путин осудил "цветные революции" - народные восстания, охватившие некоторые бывшие советские республики, наподобие "оранжевой" революции, произошедшей в 2004 году на Украине. Он назвал их инструментом Запада и поклялся не допустить новых подобных событий

В сценарии, который во время стратегических учений будут разыгрывать российские и белорусские войска, участвует "Западная коалиция" условных государств: Любении, Весбарии и Вейшнории. В них российские и западные наблюдатели видят сходство со странами-членами НАТО - Польшей, Литвой и Латвией. В сценарии учений эти три условных противника пытаются добиться смены минского режима, настроить Белоруссию против России и присоединить отдельные территории Белоруссии к Вейшнории.

На первом этапе учений российские и белорусские войска должны будут действовать против "незаконных вооруженных формирований" и "диверсионных групп" "Западной коалиции", проникших на территорию Белоруссии.

Прозвучавшее в четверг заявление России о начале учений сопровождалось заверениями, которые Москва повторяет уже на протяжении нескольких недель. Это утверждения о том, что нынешние стратегические учения "носят сугубо оборонительный характер и не направлены против третьих стран".

Озабоченность западного альянса вызвала очевидная разница между официально заявленными Москвой цифрами - 12,7 тысячи военнослужащих и 680 единиц военной техники, в том числе 138 танков - и западными оценками, основанными на передвижениях войск и техники. Согласно подсчетам альянса, число военнослужащих, участвующих в учениях, может составить от 70 до 100 тысяч.

В эти выходные Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко будут наблюдать за ходом учений на месте их проведения, что является свидетельством их важности для российского лидера. Он поклялся предотвращать на постсоветском пространстве "цветные революции" - такие как массовые протесты на Украине в 2014 году, в результате которых к власти пришло прозападное правительство.

Эти стратегические учения - современный вариант учений "Запад", проводившихся в 2009 и 2013 годах - демонстрируют способности российской армии, которую Путин превратил в эффективную силу, применявшуюся в последние годы в Сирии и на Украине.

По сценарию учений вооруженные формирования, связанные с Вейшнорией и поддерживаемые Западом, пересекают границу Белоруссии подобно ситуации на Украине в 2014 году: тогда Москва аннексировала Крым, и там появились "зеленые человечки" (которые, по мнению многих, были российскими солдатами). Российские войска перекрывают боевикам доступ, чтобы помешать "Западной коалиции" оказывать поддержку сепаратистам.

Представители военных ведомств Запада опасаются того, что учения "Запад-2017" могут стать "троянским конем" и позволят Москве оставить в стране часть личного состава и военной техники, переброшенных в Белоруссию для проведения учений. На прошлой неделе в интервью изданию The Washington Post Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия могла бы завоевать доверие и предотвратить возможные происшествия и опасные инциденты, действуя более прозрачно.

В четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам: "Упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем".

Он обвинил Запад в "нагнетании страстей", назвав заявления западных стран провокацинными.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Edgars Rinkevics) заявил журналистам The Washington Post, что лидеры страны "не паникуют", но проявляют "осторожность", поскольку видят, "что учения носят агрессивный характер, что в них отрабатываются действия по блокированию противника, действия, направленные против по меньшей мере четырех государств-членов НАТО под предлогом нападения".

НАТО, которая этим летом проводила собственные учения в Европе, дислоцировала в Прибалтике и Польше четыре батальона, в которых есть и американские военнослужащие.

Западные чиновники в странах Балтии заявили на прошлой неделе, что считают эти учения репетицией, во время которой отрабатывается готовность изолировать Литву, Латвию и Эстонию, а также перекрыть силам НАТО, пытающимся прийти на помощь, доступ к Балтийскому морю. Они также усматривают в этом и более масштабную стратегическую цель: продемонстрировать лидерам США и НАТО, какую высокую цену им придется заплатить за защиту стран Балтии, и тем самым поставить под сомнение целесообразность и перспективы существования альянса.

Немногочисленные силы белорусской оппозиции, которые опасаются, что Москва может оставить на территории страны свои войска для предотвращения любой попытки отстранить Лукашенко от власти, на прошлой неделе провели акцию протеста по поводу присутствия в стране российских военнослужащих.

Дэвид Филипов (David Filipov)