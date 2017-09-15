ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35 "Адир"



Первый построенный для ВВС Израиля на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас) истребитель F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901") на церемонии выкатки 22.06.2016.

Источник: Beth Steel / Lockheed Martin Первый построенный для ВВС Израиля на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас) истребитель F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901") на церемонии выкатки 22.06.2016.Источник: Beth Steel / Lockheed Martin

ЦАМТО, 15 сентября. По информации пресс-службы Военно-воздушных сил Израиля, очередная пара истребителей F-35I "Адир" совершила перелет из США и 14 сентября прибыла на авиабазу Неватим.

Таким образом, количество полученных ВВС Израиля самолетов этого типа возросло до 7 ед.

Эта пара истребителей должна была прибыть в Израиль в конце августа, однако поставка была перенесена на более поздний срок из-за необходимости проведения специалистами ВВС США дополнительных испытаний одного из самолетов.

Представитель ВС Израиля сообщил, что хотя технические неисправности на израильских самолетах обнаружены не были, по решению ВВС США поставка двух F-35 "Адир" была отложена на срок, необходимый для проведения дополнительного технического контроля.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы закупки на тот момент оценивалась в 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. Министерство обороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A "Адир" началась 7 января 2016 года.

Заказ на вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. МО Израиля 22 февраля 2015 года подписало второй контракт стоимостью 2,82 млрд. долл., предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг.

В конце ноября 2016 года межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) утвердила приобретение еще 17 ед. F-35. В конце августа 2017 года направленная в США делегация МО Израиля подписала соглашение на покупку 17 дополнительных F-35 "Адир". Таким образом, общее количество заказанных Израилем F-35A возросло до 50 ед.

Первая пара F-35A приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. Еще три истребителя прибыли в Израиль 23 апреля 2017 года. Согласно графику, следующие два F-35A должны были прибыть в Израиль до конца августа (прибыли в середине сентября), еще два самолета ожидаются к ноябрю. В настоящее время пилоты эскадрильи "Голден Игл" израильских ВВС проходят обучение на новых самолетах. О начальной готовности F-35 к боевому применению планируется объявить 7 декабря 2017 года.

По заявлению ВВС Израиля, задержка поставки очередной пары F-35A была несущественной и не скажется на запланированной дате объявления о начальной готовности истребителей к боевому применению.

Все истребители первой партии будут поставлены в 2018 году, второй – к 2021 году.