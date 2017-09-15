Вооруженные силы Бельгии получили мини-БЛА "Рейвн"
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БЛА Raven RQ-11B.
Источник: GETTY IMAGES
ЦАМТО, 15 сентября. Размещенный в Хеверле батальон сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания (ISTAR) Вооруженных сил Бельгии получил очередной комплект малоразмерных беспилотных летательных аппаратов RQ-11B "Рейвн".
По информации Jane's Defence Weekly, после завершения контракта восемь комплектов БЛА "Рейвн" войдут в состав одного из взводов батальона. Для управления комплектом, в состав которого входят три БЛА и наземная станция, требуется расчет из трех человек.
Предполагается, что взвод будет готов к боевому применению в конце года. БЛА будут применяться для поддержки операций вооруженных формирований уровня "рота", а также других взводов батальона ISTAR.
ВС Бельгии закупают системы "Рейвн" совместно с Люксембургом, который заказал четыре комплекта. Ранее БЛА "Рейвн" также были приобретены ВС Нидерландов для применения в Афганистане.
"Рейвн" являются первыми мини-БЛА на вооружении ВС Бельгии. В составе бельгийских Вооруженных сил также имеются БЛА "Хантер", получившие обозначение "Би-Хантер" (B-Hunter). Они применялись для поддержки действий бельгийского контингента в Демократической Республике Конго, а сейчас используются для мониторинга критически важных объектов инфраструктуры, включая порт Антверпен и атомные электростанции.
Обладающие радиусом действия 5-10 км, БЛА "Рейвн" будут использоваться для поддержки операций подразделений Сухопутных войск, передавая в режиме реального времени информацию для повышения ситуационной осведомленности командиров тактических подразделений.
ВС Бельгии тесно сотрудничают с ВС Нидерландов и Люксембурга в различных областях. После поставки БЛА "Рейвн" трем странам сотрудничество может быть расширено и в этой сфере.
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15.09.2017
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