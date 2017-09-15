ВВС Республики Корея провели испытательный пуск КР KEPD-350K



Германо-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 на авиационной выставке ILA-2012 в Берлине. Источник: miltechmag.com. Германо-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 на авиационной выставке ILA-2012 в Берлине. Источник: miltechmag.com.

ЦАМТО, 15 сентября. Военно-воздушные силы Республики Корея 13 сентября объявили об успешном проведении испытательного пуска крылатой ракеты KEPD-350K класса "воздух-земля производства компании Taurus Systems GmbH.

Пуск был произведен 12 сентября с борта истребителя F-15K "Слэм Игл" над акваторией Желтого моря. Пролетев около 400 км, КР точно поразила назначенную цель. Запущенная КР KEPD-350K была оснащена инертной боевой частью. По заявлению командования ВВС Республики Корея, испытания позволили продемонстрировать возможность ракеты точно поражать важные цели противника на большой дальности.

Целью испытаний являлось завершение процедуры проверки характеристик и боевых возможностей КР KEPD-350K, включая интеграцию боеприпаса с системами F-15K.

По заявлению Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея, на фоне продолжающихся провокаций со стороны КНДР, Вооруженные силы Республики Корея намерены ускорить принятие ракеты на вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2013 года после неудачно завершившихся попыток приобрести в США КР AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), Агентство программ оборонных закупок Республики Корея приняло решение приобрести КР KEPD-350K компании Taurus Systems GmbH, являющейся совместным предприятием MBDA Deutschland GmbH (67%) и Saab Dynamics (33%). Официально количество закупаемых ракет и их стоимость не раскрываются. По данным СМИ, предполагалась покупка 170-180 ракет, стоимость которых оценивается в 388 млрд. вон (344 млн. долл.).

Taurus Systems GmbH передала ВВС Республики Корея первую партию крылатых ракет KEPD-350K в октябре 2016 года. Тогда же было заявлено о намерении закупить 90 дополнительных ракет КР KEPD-350K в связи с продолжением КНДР реализации программы разработки ядерного оружия и обострением отношений между двумя странами.

Ракета KEPD-350K представляет собой усовершенствованную версию KEPD-350, ранее поставленную для истребителей "Торнадо", EF-18 "Хорнет" и "Тайфун". Ракеты KEPD-350K станут одним из компонентов т.н. "Цепи поражения" (Kill Chain), которая позволит перехватывать северокорейские ракеты еще на территории КНДР. Они будут применяться для поражения стратегических целей, включая укрепленные сооружения, ядерные объекты и пусковые установки ракет КНДР.

Стартовая масса базовой версии KEPD-350 составляет около 1450 кг, длина – 5,1 м, ширина – 63 см, высота – 32 см. Она оснащена тандемной боевой частью MEPHISTO массой 481 кг, инерциальной/GPS системой навигации, корреляционной системой навигации по контуру рельефа местности, радиолокационным высотомером, а также инфракрасной ГСН. Ракета способна развивать скорость 0,95М, выполнять полет на предельно малых высотах (около 30 м), проникать через 6 м железобетона, поражать объекты противника на дальностях от 350 до 500 км с КВО, не превышающим 2-3 м. Ракета KEPD-350K для ВВС Республики Корея отличается от базовой версии оснащением новым приемником GPS с модулем SAASM компании Rockwell Collins.

По сообщениям СМИ, ВС Республики Корея также рассматривают возможность принятия на вооружение авиабомб малого диаметра GBU-53/B (SDB II).