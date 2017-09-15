До 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН поступит более 300 единиц специальной техники
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Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.
Источник: http://www.autocatalogue.ru/
ЦАМТО, 15 сентября. В инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) существенно увеличиваются темпы поставок специальной техники. Это связано с завершением разработки перспективных образцов.
Для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования созданы машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).
МДР, в частности, создавалась для разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.
В 2017 г. в перевооружаемые соединения РВСН поступят 11 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования.
До 2020 г. в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения.
Более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН.
Новейшая колесная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) заменит 5 образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.
В 2017 году в Ракетные войска стратегического назначения поступят около 30 таких машин, которые будут выполнять функционал 150 единиц инженерной техники.
По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию сменного оборудования, инженерная машина сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы.
Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий., сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
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15.09.2017
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