Валерий Герасимов провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Кертисом Скапарротти
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Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру.
ЦАМТО, 15 сентября. По инициативе натовской стороны 14 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти.
Мероприятие стало логичным продолжением недавней встречи генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павелом.
Начальник Генерального штаба ВС РФ довел информацию генералу К.Скапарротти о начале совместного стратегического учения "Запад-2017", акцентировав внимание собеседника на плановом и оборонительном характере учения.
Генерал армии В.Герасимов и генерал К.Скапарротти договорились о продолжении подобных контактов в будущем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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15.09.2017
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