Валерий Герасимов провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Кертисом Скапарротти



Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру. Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру.

ЦАМТО, 15 сентября. По инициативе натовской стороны 14 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

Мероприятие стало логичным продолжением недавней встречи генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павелом.

Начальник Генерального штаба ВС РФ довел информацию генералу К.Скапарротти о начале совместного стратегического учения "Запад-2017", акцентировав внимание собеседника на плановом и оборонительном характере учения.

Генерал армии В.Герасимов и генерал К.Скапарротти договорились о продолжении подобных контактов в будущем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.