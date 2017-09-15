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Валерий Герасимов провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Кертисом Скапарротти

18.09.2017 ЦАМТО 382 0
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Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру.

ЦАМТО, 15 сентября. По инициативе натовской стороны 14 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

Мероприятие стало логичным продолжением недавней встречи генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павелом.

Начальник Генерального штаба ВС РФ довел информацию генералу К.Скапарротти о начале совместного стратегического учения "Запад-2017", акцентировав внимание собеседника на плановом и оборонительном характере учения.

Генерал армии В.Герасимов и генерал К.Скапарротти договорились о продолжении подобных контактов в будущем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
15.09.2017
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Россия
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Герасимов Валерий
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Военные учения

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