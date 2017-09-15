На учениях "Запад-2017" перемещение войск "скрыли" дымовыми машинами
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Дымовая машина ТДА-2К.
Источник: steal86.livejournal.com
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Военные химики ЗВО в Ленинградской области скрыли передислокацию войск на учении "Запад-2017", применив дымовые машины нового поколения, сообщила пресс-служба округа.
"Военные химики ЗВО… скрыли передислокацию межвидовой группировки войск на полигоне "Лужский" в ходе проведения совместного стратегического учения "Запад-2017" в Ленинградской области, применив дымовые машины нового поколения ТДА-3 ", - говорится в сообщении.
Военнослужащие создали аэрозольную маскировку на площади свыше 10 тысяч квадратных метров, обеспечив невидимость для радиолокационного и визуального наблюдения. Тем самым военные химики "предотвратили нанесение ракетно-бомбового удара условного противника по маршруту следования мотострелковых, танковых, артиллерийских, материально-технических, ракетных и инженерных подразделений - участников учения".
Также для прокладки общих дорог и перемещения воинских колонн военнослужащие отработали постановку "приподнятой" дымовой завесы при развертывании тяжелого механизированного моста (ТММ-3).
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.
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15.09.2017
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