В СНГ приняли новые решения по борьбе с финансированием ИГ*



Здание МВД РФ в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Здание МВД РФ в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Страны СНГ приняли ряд решений, улучшающих международное полицейское сотрудничество по противодействию финансированию террористических организаций, сообщает в пятницу пресс-центр МВД России.

Как сообщает пресс-центр, решения были приняты по итогам заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ в Казани.

"Принят ряд решений, способствующих совершенствованию международного сотрудничества по актуальным направлениям деятельности, в том числе по обмену информацией о лицах, причастных к финансированию экстремистской и террористической деятельности, а также о фактах финансирования международных террористических организаций, включая ИГИЛ*", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что принятые решения также способствуют "проведению согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций".

Детали этих решений в сообщении МВД не раскрываются.

*Террористическая организация, запрещенная в России.