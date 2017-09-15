Для учений "Запад-2017" создали линию связи длиной 1000 километров



Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Военные связисты России и Белоруссии создали защищенную линию связи длиной около тысячи километров для обеспечения учений "Запад-2017", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" военные связисты России и Беларуси построили радиорелейную линию связи протяженность около одной тысячи километров, которая обеспечивает передачу в защищенном режиме больших объемов аудио- и видеоинформации между полевыми пунктами управления со скоростью свыше 300 мегабит в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения работы руководителей учений "Запад-2017" связисты ЗВО применили современные цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи и станции космической связи.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.