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Путин провел совещание с Советом безопасности из-за ситуации вокруг КНДР

18.09.2017 РИА Новости 161 0
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 сентября 2017
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР", - сообщил пресс-секретарь.

"Подробно обсуждались и текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы" - добавил Песков.

В совещании принятие участие премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.
15.09.2017
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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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