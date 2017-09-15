Путин провел совещание с Советом безопасности из-за ситуации вокруг КНДР
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР", - сообщил пресс-секретарь.
"Подробно обсуждались и текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы" - добавил Песков.
В совещании принятие участие премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.
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15.09.2017
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