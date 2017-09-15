Путин посетит учения "Запад-2017" 18 сентября



Взрывы во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Взрывы во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет в Ленинградской области, детали сообщим", - рассказал Песков журналистам.