Путин посетит учения "Запад-2017" 18 сентября
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Взрывы во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет в Ленинградской области, детали сообщим", - рассказал Песков журналистам.
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15.09.2017
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